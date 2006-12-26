Кучма: почему коммунисты голосуют за бюджет

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА пожелал нынешней власти в будущем году быть более ответственной. Об этом он заявил сегодня в Киеве во время празднования трехлетия своего Президентского фонда «Украина».

«Пожелание, чтобы власть была ответственной властью», - отметил Л.КУЧМА. По его словам, если создана коалиция, если ей дали «бразды правления», то вместе с созданным ею правительством и вместе с Президентом она должна отвечать за страну.

При этом, заявил Л.КУЧМА, нужно прекратить разговоры о конституционной реформе. “Я убежден, что Конституция работает так, как не работала прежняя”, - отметил он, подчеркнув, что в сегодняшнем парламенте и коммунисты, и социалисты голосуют за такие законодательные акты, как законы по ВТО, по коммунальным услугам, по бюджету.

«Они же никогда в своей жизни не голосовали за бюджет – за все годы независимости! А сегодня голосуют. Почему? Главное достижение этой Конституции, главная задача, которую я вижу перед этой Конституцией: эта коалиция сегодня, и те же коммунисты и социалисты, вместе со своим правительством отвечают перед страной вместе со своими партиями. Потому что взяли булаву – держите ее так, чтобы было с чем выйти к людям», - отметил Л.КУЧМА.

В то же время украинскому народу прежде всего он пожелал политической стабильности, добавив: «Потому что если этого не будет, а некоторые политические силы уже призывают к революции, нельзя пожелать ни добра, ни здоровья, ни благополучия, ничего».

Говоря об уходящем годе, Л.КУЧМА заявил, что не хотел бы повторения такого года в государственном и политическом плане: «Потому что то, что происходило – не делает чести стране в целом, не делает чести нашему руководству, не делает чести вообще всему политическому бомонду». По его убеждению, такой «свары, как была в течение этого года» не было нигде, «мы – исключение».

Подчеркнув, что какие-то политические противоречия были и в других странах, например в Венгрии, экс-президент заявил: «Но когда нет понимания между элитами, когда мы все время тянемся в объединенную Европу, а сами объединиться внутри Украины не можем - то скажите, пожалуйста, как Европа на нас будет смотреть? Можно ли брать такую страну, которая внутри порядка не может навести, и которая у себя не решила стратегические планы и действия в целом – всей власти?».