Тигипко: уважение к суду – одно, а превращение судей в касту – другое

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что украинская судебная система нуждается в прививке от коррупции и волокиты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя заявление члена руководства Секретариата Совета Европы Жана-Луи ЛОРАНА о том, что Европейский суд по правам человека обеспокоен большим количеством дел из Украины.

По словам С.ТИГИПКО, «Европа дает нам сигналы о необходимости судебной реформы».

«Тотальное неисполнение судебных решений сводит на нет все, что делается судами для восстановления нарушенных прав граждан, - заметил С.ТИГИПКО. – Кричащие примеры известны – это и невыполнение решений по искам вкладчиков к банкам, граждан к госорганам, по трудовым спорам. Начинать нужно именно с реформы исполнительной службы».

«Вторая задача, которую нужно решить немедленно, – это сокращение сроков рассмотрения дел в судах и соблюдение их, - настаивает он. – Уважение к суду – одно, а превращение судей в оторванную от общества касту – совершенно другое».