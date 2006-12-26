Мороз выиграл суд у ”Украинской правды”

Сегодня, 26 декабря, Печерским районным судом Киева были удовлетворены исковые требования председателя Верховной Рады Украины, лидера СПУ Александра МОРОЗА к представительнице Мирославы ГОНГАДЗЕ в суде Валентины ТЕЛИЧЕНКО и Интернет-изданию "Украинская правда".

Как сообщает пресс-служба Социалистической партии Украины, представитель А.МОРОЗА в суде Ярослав РОМАНЧУК заявил: "…судом удовлетворены все исковые требования моего доверителя относительно признания неправдивыми и порочащими честь и достоинство А.МОРОЗА, сведения распространены в статье В.ТЕЛИЧЕНКО и опубликованы Интернет-изданиям "Украинская правда" 20.02.2006".

Суд обязал ответчиков в месячный срок после вступления судебного решения в законную силу опубликовать в Интернет-издании "Украинская правда" опровержения такого содержания: "А.А.МОРОЗ не уклонялся от общения со следователями как свидетель по факту убийства Г.Гонгадзе".

Как сообщалось, А.МОРОЗ подал иск к изданию за публикацию интервью с В.ТЕЛИЧЕНКО от 20 февраля 2006 года, в котором она утверждает, что А.МОРОЗ отказывался отвечать на вопросы следователей.

Представитель "Украинской правды" заявил корреспонденту УНИАН, что издание не соглашается с сегодняшним решением суда и по закону в 10-дневный срок подаст апелляционное обжалование.