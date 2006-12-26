Морозу нужно спрятаться на дней десять

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сказал, что, в виде исключения, этот Новый год будет встречать не дома, а, скорее всего, в «одном из нефешенебельных санаториев Западной Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня в Ривненской области.

По его словам, он чувствует, что ему необходимо закончить некоторые дела, а для этого «где-то нужно спрятаться на дней 10».

Как известно, неоднократно А.МОРОЗ отдыхал в санатории «Кришталевий палац» в Трускавце.