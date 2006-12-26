Ивченко думает, что его заказали

Экс-председатель правления НАК “Нафтогаз Украины”, народный депутат, член фракции “Наша Украина” Алексей ИВЧЕНКО называет “политическим заказом” все обвинения в его адрес со стороны Генеральной прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока “Наша Украина”, об этом он заявил, комментируя обвинения в злоупотреблении служебным положением, выдвинутые в отношении него Генпрокуратурой.

По словам А.ИВЧЕНКО, упреки генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО в его адрес фактически дублируют то, что месяц тому назад на заседании правительства заявляла заместитель генпрокурора Татьяна КОРНЯКОВА. Он также считает необоснованными обвинения в незаконном расходовании экс-руководством НАК “Нафтогаз Украины” средств на оплату чартерных авиарейсов. “Если говорить о заказе чартерных рейсов, я неоднократно предлагал, чтобы бухгалтерия подняла документацию за 2004 год, когда “Нафтогаз” возглавлял Юрий БОЙКО. Тогда на чартер они потратили 16 миллионов гривен. А мы в 2005 - 9 миллионов”, - отметил А.ИВЧЕНКО.

“Откровенной ложью” А.ИВЧЕНКО также назвал все обвинения со стороны ГПУ в злоупотреблении служебным положением представителями НАК “Нафтогаз Украины” в сфере строительства газопроводов. “Обвинение относительно строительства газопроводов – тоже абсолютно откровенная ложь. Строительство идет, как и шло, оно проверяется, относительно этого есть акты Контрольно-ревизионного управления”, - сказал он.

Экс-председатель правления отметил, что в заявлениях А.МЕДВЕДЬКО нет ни одного слова правды. “Здесь нет ни капли правды. “Антикризовики” таким образом хотят замарать еще одного помаранчевого политика”, - добавил А.ИВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в интервью еженедельнику “Контракты” №52(763) от 25 декабря с.г. генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что ущерб государства от злоупотребления служебным положением экс-руководства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» могут составлять приблизительно 14 млн. грн.

Генпрокурор отметил, что руководство НАК “Нафтогаз Украины” злоупотребляло служебным положением, заказывая чартерные рейсы. В частности, по его словам, такие рейсы заказывались для полетов в Москву с целью подписания договоров.

Он также сообщил, что по факту злоупотребления служебным положением представителями НАК “Нафтогаз Украины” в сфере строительства газопроводов возбуждено еще одно дело.