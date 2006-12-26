Давыдович просит подождать еще несколько дней

Центральная избирательная комиссия обжаловала в Апелляционном суде города Киева признание ее бездеятельности относительно подведения итогов сбора подписей за проведение референдума по вопросам о вступлении Украины в НАТО и ЕЭП.

Об этом, как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, заявил в прямом эфире „5 канала” председатель комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

„Мы обжаловали бездеятельность ЦИК, мы имеем на это право, в Апелляционном суде Киева. Думаю, он на днях рассмотрит, и проблем не будет”, - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Он отметил, что обвинения в бездеятельности необоснованные, поскольку комиссия проверила 40% - свыше 2 млн. собранных подписей. Среди них, если быть объективным, были нарушения. В результате отвергнуто примерно 12-15 процентов подписей.

По его словам, эта работа осложнялась тем, что ЦИК одновременно организовывала выборы народных депутатов Украины, выборы в местные органы власти, а также принимала непосредственное участие в судебных заседаниях относительно обжалования их результатов, а также контролировала и обеспечивала проведение повторных местных выборов.

“Да, работа затянулась, но это было связано с выборами Рады и местными выборами, параллельно шли две избирательные кампании”, - сказал председатель комиссии.

В связи с этим председатель ЦИК призвал все политические силы к спокойствию: „Я призываю все политические силы к спокойствию, к уравновешенному разговору. И прошу выслушать ЦИК, а эмоции отбросить и дать нам несколько дней для завершения этой важной работы”.

При этом он выразил уверенность, что в ближайшее время комиссия сможет завершить проверку подписей и примет решение по этому поводу. „Это уже вопрос дней. Я хочу выдержать все правовые каноны, выдержать требования закона, хотя он далеко несовершенен, и чтобы ЦИК приняла правильное решение”, - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

При этом Я.ДАВЫДОВИЧ отметил необходимость проверить подписи качественно, чтобы потом не было обращений в суды по этому поводу.

Он также подчеркнул независимость комиссии от каких-либо политических и властных институтов.