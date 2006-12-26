Где Ющенко встретит Новый год

Президенты Украины и Грузии Виктор ЮЩЕНКО и Михаил СААКАШВИЛИ с семьями могут вместе встретить Новый год в Карпатах, не исключает супруга украинского Президента Екатерина ЮЩЕНКО.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН она сказала, что этот вопрос еще обсуждается, согласовывается с графиком В.ЮЩЕНКО и ее графиком. Но в планах - поехать в Западную Украину, в Карпаты, с семьей и встретить там, хотя бы, Новый год, сказала Е.ЮЩЕНКО.

Она также сообщила, что М.СААКАШВИЛИ с семьей хотели бы покататься на лыжах в Карпатах, однако поскольку снега нет, вопрос приезда грузинского Президента еще обсуждается.