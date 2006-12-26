Путин поздравил ”его превосходительство” господина Ющенко

Президент России Владимир ПУТИН направил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО поздравление с новогодними праздниками.

Текст поздравления УНИАН предоставили в посольстве РФ в Украине.

"Его превосходительству господину В.А.ЮЩЕНКО, Президенту Украины, г. Киев. Примите мои искренние поздравления по случаю наступающего Нового года и Рождества Христова! У наших отношений, приобретающих все более деловой, прагматичный характер, большой потенциал и перспективное будущее", - говорится в поздравлении российского лидера.

"Убежден, что дальнейшее развитие многогранного сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной отвечает подлинным интересам наших народов и стран», - сказано в документе.

«Уверенность в этом придают и итоги заседания Российско-Украинской Межгосударственной комиссии, которое стало крупным событием в двусторонних отношениях. Последовательная реализация достигнутых в Киеве договоренностей призвана содействовать укреплению российско-украинского стратегического партнерства", - отмечается в документе.

В.ПУТИН пожелал В.ЮЩЕНКО успехов в государственной деятельности, а также процветания и благополучия народу Украины.