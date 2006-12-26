Кучма обогнал Тимошенко

В понедельник вечером, 25 декабря, завершился благотворительный новогодний марафон Новогодняя игрушка от кумира, стартовавший 19 декабря.

Больше всего денег - 5 тыс. грн. - организаторам акции удалось выручить за красный елочный шарик от Александра Мороза с надписью "Від справжнього діда Мороза бажаю всім дітям добра". На втором месте оказалось елочное украшение от Леонида Кучмы с изображением Луны и звезд, за которое отдали 1500 грн. Замыкает тройку лидеров серебристый шарик с красным сердечком и автографом Юлии Тимошенко, который купили за 1300 грн.

Игрушки от деятелей культуры были менее популярны. Дороже всего - за 650 грн. - был продан шарик Ирины Билык, который занял четвертое место в списке. Меньше денег отдали за новогодние игрушки Русланы Лыжичко, Натальи Могилевской, Святослава Вакарчука и Ани Лорак.

А минимальным интересом у участников аукциона пользовались елочные украшения спортсменов. Здесь самым дорогим оказался шарик форварда киевского Динамо Артема Милевского, который купили за 295 грн. Всего организаторы марафона собрали 15495 грн.

На интернет-аукцион, в котором могли принять участие все желающие, были выставлены 25 елочных шариков с автографами и пожеланиями украинских знаменитостей. Стартовая цена каждого лота составляла 100 гривен. А окончательная цена большинства игрушек определилась за последние полчаса аукциона.

Акция была организована газетой Комсомольская правда в Украине. Деньги от нее еще до Нового года будут перечислены на счет единственного в Украине детского онкологического отделения больницы ОХМАДЕТ.

Как сообщалось ранее, за один день 17 декабря во время телемарафона по сбору средств на Детскую больницу будущего, который одновременно транслировали 12 украинских телеканалов, было собрано более 242 миллионов гривен. Больницу будущего планируют построить на территории больницы Феофания в Киеве через три года.Там планируют лечить детей с тяжелыми болезнями, которые сейчас в Украине не лечат.

Корреспондент по материалам газеты 15 минут