Янукович проведет заседание правительства

Заседание Кабинета министров Украины состоится 27 декабря в 10.00 под председательством премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина. Заседание состоится в Доме правительства, ул. Грушевского, 12/2 (вход через 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж). Аккредитация представителей СМИ проводится по тел.: 256-75-81, 256-77-69.

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