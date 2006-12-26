Янукович проведет заседание правительства
11:29, 26 декабря 2006Политика
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Заседание Кабинета министров Украины состоится 27 декабря в 10.00 под председательством премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.
Заседание состоится в Доме правительства, ул. Грушевского, 12/2 (вход через 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж).
Аккредитация представителей СМИ проводится по тел.: 256-75-81, 256-77-69.
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