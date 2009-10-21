Европейский суд по правам человека хочет получать меньше дел из Украины

Европейский суд по правам человека обеспокоен большим количеством дел, поступающим в суд из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор Департамента по вопросам демократии и политических прав Секретариата Совета Европы Жан-Луи ЛОРАН, высказав мнение об эффективности функционирования судебной системы Украины с учетом защиты прав граждан.

В частности, отвечая на вопросы журналистов, Ж.-Л.ЛОРАН сказал: «Мы считаем, что необходимо приложить больше усилий до того, чтобы в Европейский суд по правам человека поступало меньше дел из Украины».

При этом он отметил, что судебная система Украины должна работать настолько эффективно в вопросах защиты прав граждан, чтобы украинцы имели как можно меньше оснований обращаться для отстаивания своих интересов в Европейский суд по правам человека.