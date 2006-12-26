Костенко: Ющенко уже не распустит парламент
Лимит юридических возможностей исчерпан
Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО “исчерпал лимит юридических возможностей для роспуска парламента”.
Такое мнение Ю.КОСТЕНКО высказал в интервью украинской службе радио “Свобода”.
“Относительно досрочных выборов, я опираюсь в своей деятельности на демократические подходы к ведению политики. Поэтому, с юридической точки зрения, есть два основания для роспуска парламента. Это когда сам парламент примет соответствующее решение, как мы сделали в 1994 году, провозгласив о досрочных парламентских и президентских выборах. Или это сделает Президент”, – сказал Ю.КОСТЕНКО.
При этом он считает, что сейчас у Президента не осталось юридических оснований для роспуска парламента. “Относительно Президента, по моему мнению, он свой лимит юридических возможностей роспуска парламента уже исчерпал. Потому что 2 августа этого года, когда Верховная Рада не сформировала правительство в определенный Конституцией срок, он мог это сделать. А вот что касается бюджета, то 226 голосов, как демонстрирует Верховная Рада, они всегда будут иметь”, - сказал лидер УНП.
Как сообщал УНИАН, председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ заявил, что проведение досрочных парламентских выборов невозможно без внесения изменений в Закон “О выборах народных депутатов Украины”.