Костенко: Ющенко уже не распустит парламент

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО “исчерпал лимит юридических возможностей для роспуска парламента”.

Такое мнение Ю.КОСТЕНКО высказал в интервью украинской службе радио “Свобода”.

“Относительно досрочных выборов, я опираюсь в своей деятельности на демократические подходы к ведению политики. Поэтому, с юридической точки зрения, есть два основания для роспуска парламента. Это когда сам парламент примет соответствующее решение, как мы сделали в 1994 году, провозгласив о досрочных парламентских и президентских выборах. Или это сделает Президент”, – сказал Ю.КОСТЕНКО.

При этом он считает, что сейчас у Президента не осталось юридических оснований для роспуска парламента. “Относительно Президента, по моему мнению, он свой лимит юридических возможностей роспуска парламента уже исчерпал. Потому что 2 августа этого года, когда Верховная Рада не сформировала правительство в определенный Конституцией срок, он мог это сделать. А вот что касается бюджета, то 226 голосов, как демонстрирует Верховная Рада, они всегда будут иметь”, - сказал лидер УНП.

Как сообщал УНИАН, председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ заявил, что проведение досрочных парламентских выборов невозможно без внесения изменений в Закон “О выборах народных депутатов Украины”.