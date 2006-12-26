Борис Березовский готов финансировать свержение Януковича

Российский бизнесмен Борис БЕРЕЗОВСКИЙ заявляет о готовности поддержать украинскую оппозицию.

Об этом он сказал в интервью газете "Сегодня" от 26 декабря 2006 года.

"Я готов поддерживать украинскую оппозицию. Мне не жалко тех денег, которые потратил в 2004 году на поддержку гражданского общества. Это, может быть, вообще самое эффективное вложение за всю мою жизнь", - заявил Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

Он также отметил, что «меньше» знаком с Юрием ЛУЦЕНКО.

"То, что я наблюдал, не позволяет мне сделать о нем такой же однозначный вывод, как и о ТИМОШЕНКО. Но в любом случае, хочу сказать, что в вопросе поддержки оппозиции я не готов сам проявлять инициативу, но готов ответить, если инициатива будет исходить от Украины", - заявил Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант роспуска Верховной Рады, Б.БЕРЕЗОВСКИЙ заявил: "В Украине ничего невозможного нет. Считаю, что у В.ЮЩЕНКО есть все возможности заменить премьера и вернуться к прежней Конституции".

"Однако я не знаю, хватит ли у него на это воли. Вообще, самой мощной политической фигурой в Украине по-прежнему остается ТИМОШЕНКО. Их союз с ЮЩЕНКО мог бы изменить ситуацию, но, похоже, что Президент боится Юлию Владимировну больше, чем ЯНУКОВИЧА", - отметил он.

По словам Б.БЕРЕЗОВСКОГО, "ТИМОШЕНКО лучшая", но этого недостаточно.

"Потому что ее личные амбиции часто не позволяли найти решение, которое было бы эффективнее чем то, что сейчас произошло…", - отметил он.

Оценивая украинскую политику в 2006 году, Б.БЕРЕЗОВСКИЙ сказал: «Я просто считаю, что эта квазиреставрация ЯНУКОВИЧА, безусловно, носит временный характер. То, что ЮЩЕНКО слаб, - это личная трагедия ЮЩЕНКО. Да и не только его. Все, что происходит сегодня в Украине, это расплата неадекватного народу Президента и политической элиты, которые просто обманули свой народ».