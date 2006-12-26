Янукович поехал в Азербайджан

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с однодневным рабочим визитом в Азербайджан.

Как передает корреспондент УНИАН, премьера в ходы визита сопровождают министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр экономики Владимир МАКУХА, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ.

В Баку В.ЯНУКОВИЧ возложит цветы к могиле экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева, посетит мемориальный комплекс Аллея шехидов.

В ходе визита украинский премьер встретится с премьер-министром Азербайджана Артуром РАСИЗАДЕ и президентом этой страны Ильхамом АЛИЕВЫМ.

Как ожидается, предметом переговоров станет вопрос услуг Украины по возможности транзита через территорию нашей страны азербайджанской нефти в связи с наращиванием ее добычи в Азербайджане.