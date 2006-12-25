Янукович не увидел в Ющенко Президента

Печерский районный суд Киева не рассматривал исковые заявления Кабинета Министров к Президенту по существу и вернул их правительству для подачи к надлежащий суд.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в декабре 2006 года Кабинет Министров обратился в Печерский районный суд Киева с рядом административных исков к Президенту Украины, в которых просил, в частности, признать противоправной бездеятельность Президента Украины относительно отставки председателей райгосадминистраций, а также недействительными и незаконными некоторые его указы и распоряжения.

Во время этих обращений было нарушено положение Кодекса административного судопроизводства Украины (КАС) относительно правил подсудности.

Нарушение заключалось в том, что Кабинет Министров Украины, ошибочно квалифицировал ответчика – Президента Украины как простое физическое лицо, а не как субъект властных полномочий, обратился с административными исками в местный общий суд. Однако, в компетенцию этого суда не входит решение споров между двумя субъектами властных полномочий.

Вместо этого, согласно п.6 Раздела VII «Заключительные и переходные положения Кодекса административного судопроизводства», такие дела подлежат рассмотрению соответствующим хозяйственным судом.

Например, 25 декабря этого года Печерский районный суд Киева вынес решение в ответ на исковое заявление Кабинета Министров к Президенту относительно бездеятельности главы государства относительно отставки Александра КВИТЧАТОГО – председателя Чутовской районной государственной администрации Полтавской области.

«Исковое заявление Кабинета Министров Украины... – вернуть для подачи в надлежащий суд», – сказано в постановлении.

Аналогичное постановление принято в этот же день в отношении искового заявления Кабмина о признании незаконным Указа Президента Украины от 04.08.2006 года № 675 «О подготовке предложений и предварительном рассмотрении кандидатур для назначения на должности и освобождении от должностей руководителей местных государственных администраций».

«Согласно ч. 3 ст. 19 КАС Украины, административные дела по поводу обжалования нормативно-правовых актов Президента Украины, Кабинета Министров Украины, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Национального банка Украины или другого субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, решаются окружным административным судом, территориальная юрисдикция которого распространяется на г. Киев, – идет речь в постановлении суда. – В соответствии с п. 6 Раздела VII «Заключительных и переходных положений КАС Украины», до начала деятельности окружного административного суда административные дела, подведомственные хозяйственным судам в соответствии с ГПК Украины 1991 года, решаются соответствующими хозяйственными судами по правилам КАС Украины».