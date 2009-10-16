Медведеву и Путину подарили книги о Бандере

Представители Львовских городских организаций Конгресса украинских националистов и Молодежного националистического конгресса подарили Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ книги о лидере Организации украинских националистов Степане Бандере через Генеральное консульство России во Львове.

Как сообщают «Подробности», 5 представителей организаций передали книги Генеральному консульству России во Львове 15 октября.

По их словам, они передали 3 одинаковых комплекта (третий - для Генерального консула России во Львове Евгения ГУЗЕЕВА).

В частности, среди книг есть "Московские убийцы Степана Бандеры перед судом", брошюры об Украинской повстанческой армии, а также другая литература и националистические газеты.

Как сообщалось, 15 октября исполнилось 50 лет со дня убийства С.Бандеры в Германии. Агент КГБ Богдан Сташинский из специального пистолета выстрелил в лицо С.Бандере струей раствора цианистого калия, нанеся смертельную травму.

20 октября 1959 года С.Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.