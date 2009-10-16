Распыление голосов угрожает демократическому выбору Украины?

Представители интеллигенции Черкасской области призывают лидеров всех политических сил поддержать единого кандидата в Президенты Украины – премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, поскольку распыление голосов между представителями демократического лагеря угрожает демократическому выбору Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое обращение было принято на собрании интеллигенции и известных людей Черкасской области в Сосновском районном совете.

Заслуженный врач Украины, главный врач Черкасского областного онкологического диспансера Виктор ПАРАМОНОВ заявил, что «именно сейчас должна во всеуслышание заявить о себе национальная интеллигенция, которая, будучи носителем истинных патриотических чувств, имеет доверие народа. Выбор интеллигенции – при всей ее сегодняшней материальной нищете – имеет чрезвычайно высокий моральный ценз. В нынешнюю политику поверить трудно. Но есть политики, в которых стоит верить. Это Юлия ТИМОШЕНКО. У нас среди 30 тысяч медиков большая часть поддерживают нашего премьер-министра».

Под обращением поставили подписи 385 известных людей Черкасской области.