Порошенко хочет съездить туда, куда не попал Ющенко

Министерство иностранных дел Украины изучает возможность осуществления визита министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО в США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге в Киеве посол Украины в США Олег ШАМШУР.

«По всем визитам это находится в рабочем состоянии, обсуждаются разные варианты, в частности, и вариант визита нашего министра в ВАШИНГТОН», - сказал О.ШАМШУР, отметив, что сроки этого визита пока назвать не готов, поскольку министр был назначен несколько дней назад. «Но мы интенсивно над этим работаем», - добавил он.

Также, по словам О.ШАМШУРА, Посольство Украины в США работает над организацией визита в США Президента Украины.

«Нужно учитывать чрезмерную перегруженность Президента США и его администрации. Посмотрите на, условно говоря, тот рюкзак, который ему приходится тащить с точки зрения внешнеполитических заданий: любая проблема Афганистана, Ирана, Ирака, Ближнего Востока, КНДР. Все это, конечно, отвлекает ресурсы и время Президента США», - сказал он.