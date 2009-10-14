Черновецкий отменил сессию Киевсовета, потому что испугался Кличко?

Сегодняшняя сессия Киевсовета отменена благодаря принципиальной позиции Блока Виталия Кличко. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Поняв, что Блок Кличко и его партнеры не дадут возможности раздерибанить остатки киевских земель, Черновецкий отменил пленарное заседание сессии Киевсовета, назначенное на сегодня», - отметил оппозиционный политик.

По его словам, вчера только благодаря принципиальной позиции Блока Виталия Кличко удалось отменить повышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

«Черновецкий и депутаты, которые его поддерживают, стремились превратить вчерашнюю сессию в очередной октябрьский дерибан столичной земли. Однако благодаря последовательной принципиальной позиции фракции Блока Виталия Кличко и отдельных депутатов от Блока Литвина этого удалось не допустить», - отметил оппозиционный политик.

По убеждению Дмитрия Андриевского, Черновецкий даже и не думал вчера выносить на рассмотрение депутатов решение о снижении тарифов.

«Блок Кличко согласился принять участие в заседании лишь при условии, что будет рассмотрен вопрос о возвращении тарифов к уровню июня 2009 года. Кроме того, мы настояли, чтобы с рассмотрения были сняты все земельные вопросы. Именно благодаря нашему требованию удалось принять решение о снижении тарифов», - отметил депутат.

По словам Дмитрия Андриевского, Блок Виталия Кличко и в дальнейшем будет отстаивать интересы киевлян, даже если для этого придется на каждой сессии прибегать к блокированию трибуны.

«К сожалению, нынешняя столичная власть дошла до предела цинизма. Она руководствуется только собственными меркантильными интересами. Но мы не позволим ей издеваться над киевской обществом и сваливать свои проблемы на плечи киевлян. Снижение тарифов – это наша общая с киевлянами победа. Вместе нам удастся навести порядок в городе», - заявил политик.