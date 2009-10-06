Екатерина Ющенко о Церкви, коммунизме, духовности и Ленине

Председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО презентовала во Львове научно-документальную выставку «Репрессирована духовность. Уничтожение коммунистическим режимом религии, Церкви и традиционной обрядности в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, выставка открылась в Украинском католическом университете Львова в рамках ІІ Экуменической социальной недели.

Экспозиция выставки состоит из трех частей. В первой части показаны обстоятельства потери Украиной митрополии и возникновения Московского патриархата. Здесь же подано отношение большевиков к Церкви, причины и методы антицерковного террора. Вторая часть раскрывает темы разрушения церквей и ликвидации УАПЦ и УГКЦ, репрессий против священников. Третья часть знакомит с последствиями антирелигиозной политики советской власти для украинской духовности, с историей возрождения УГКЦ и УАПЦ в Украине в 1988-89 годах и с причинами и обстоятельствами образования УПЦ Киевского и Московского патриархатов.

Всего экспозиция насчитывает 20 постеров, которые основываются на архивных документах, фотографиях, материалах научных изданий и свидетельствах очевидцев. Итогом выставки является идея о создании Единой поместной украинской православной церкви.

Выступая в Украинском католическом университете, Е.ЮЩЕНКО отметила, что коммунистический режим целенаправленно уничтожал украинскую Церковь, вместо этого создавая новых коммунистических лидеров.

«Наша культура и духовность претерпела деформацию, поэтому ее еще долго нужно возрождать. Во многих городах и селах Центральной и Восточной Украины до сих пор стоят статуи коммунистических лидеров, таких как Ленин. Особенно цинично то, что эти памятники стоят вблизи церквей. Поэтому прихожане и священники имеют право требовать, чтобы такие памятники сносили. Пока общины не избавятся от этих идолов, они не смогут рассчитывать на благосостояние и Боже благословение», – отметила Е.ЮЩЕНКО.