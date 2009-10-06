Королевская: повышение соцстандартов будет иметь обратный эффект

Реализация принятого сегодня парламентом в первом чтении законопроекта «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2009-2010 гг.» не решит проблему повышения уровня жизни украинцев.

Такое мнение УНИАН высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Минимальная зарплата и пенсия лежат в основе расчета всей системы выплат, говорит депутат. По ее мнению, если закон вступит в действие, зарплаты и пенсии больше всего вырастут у тех, у кого они и так высоки. «В законе нет адресности: рост зарплат и пенсий малоимущих составит не более десятков гривень», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

При этом расходы бюджета только в этом году увеличатся на 3 млрд. грн. А в законопроекте, традиционно для популистских законов, не указано, откуда взять эти средства, отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. «Ранее БЮТ предлагал, в частности, введение налога для богатых. Понятно, что депутаты от Партии регионов даже не хотели обсуждать этот вопрос», - говорит она.

«Вместо улучшения уровня жизни мы получим обратный эффект: увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы, предусмотренные проектом закона, приведет к нехватке средств на другие социальные программы, а также усилит нагрузку на предпринимателей», - считает депутат. Как следствие, предприниматели вынуждены будут увеличить расходы на содержание своих сотрудников. Это, в свою очередь, негативно скажется на финансовом состоянии предприятий, возможности дальнейшего развития и, как результат, может привести к сокращению рабочих мест.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркивает, что любое решение, принимаемое Верховной Радой, должно быть реальным и экономически обоснованным.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году». Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

Работникам бюджетных учреждений, размеры должностных окладов которых будут меньше, чем определенный размер минимальной заработной платы, оклад устанавливается на уровне минимальной зарплаты.