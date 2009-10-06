Наливайко: коммунальные СМИ не должны быть государственными

Первый заместитель – исполняющий обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег НАЛИВАЙКО заявляет о необходимости разгосударствления коммунальных средств массовой информации.

Такую позицию О.НАЛИВАЙКО озвучил сегодня во время Интернет-чата с читателями издания “Телекритика”.

“Я как секретарь Национального союза журналистов Украины достаточно долго занимаюсь этой проблемой. По моему мнению, разгосударствление обязательно нужно проводить, и я вижу в этом большую перспективу, в том числе и экономическую, для изданий”, - сказал О.НАЛИВАЙКО.

По его убеждению, опыт изучения этой проблемы, в частности, в США и в Германии, свидетельствует, что будущее, в первую очередь, - за региональными изданиями.

“Читателей, в первую очередь, интересуют проблемы собственного города и региона. В США 2-3 издания имеют национальный статус, в то время как все остальные – региональные”, - констатировал и.о. председателя Госкомтелерадио.

В то же время О.НАЛИВАЙКО заметил, что во время избирательной гонки такой стратегический вопрос на законодательном уровне решить невозможно.