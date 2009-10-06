ПР грозится сделать «то же самое»

Фракция Партии регионов снова заблокирует трибуну парламента, если народные депутаты из других фракций не поддержат законопроект о повышении социальных стандартов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что “регионалы” настаивают на необходимости принятия проекта постановления, касающегося изменения способа голосования, то есть отмены голосования поднятием рук.

Б.КОЛЕСНИКОВ также отметил, что фракция Партии регионов настаивает на необходимости принятия законопроекта о повышении социальных стандартов.

«Если не будет поддержан ни один из законопроектов о повышении социальных стандартов, то будет то же самое, то есть блокирование трибуны», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.