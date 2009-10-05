НПО "За демократию и справедливость" создало 350 оргкомитетов

Народно-патриотическое объединение “За демократию и справедливость” создало уже 350 территориальных организационных комитетов во всех регионах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НПО «За демократию и справедливость».

Третьего октября в Хмельницком состоялось собрание региональных координаторов и председателей территориальных организационных комитетов объединения из Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областей.

Участники собрания обсудили текущие вопросы развития объединения и заслушали доклады председателя Центрального оргкомитета Иосифа ВИНСКОГО и его заместителей - Геннадия ЗАДИРКО, Владимира КАПЛИЕНКО, Николая МЕЛЬНИКА и Евгения ФИЛИНДАША.