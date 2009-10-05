В НУ-НСе поняли, что блокирование Рады выгодно не только ПР

Лидер Общественного движения «За Украину!», народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО призывает БЮТ и Партию регионов отойти от практики блокирования работы Верховной Рады Украины и разработать реальную величину повышения прожиточного минимума и зарплат.

Как сообщили УНИАН в Общественном движении «За Украину!», об этом он сказал на пресс-конференции в Ривне.

«Я призываю две крупнейшие политические силы - БЮТ и Партию регионов - отойти от практики блокирования работы ВР, которую они используют последние месяцы», - сказал В.КИРИЛЕНКО, отметив, что и БЮТ, и Партии регионов одинаково выгодна заблокированная Верховная Рада.

«БЮТ оно выгодно, чтобы наглядно продемонстрировать главный избирательный лозунг «Они блокируют – она работает», а Партии регионов это блокирование необходимо, чтобы обвинять правительство и правящую коалицию в нежелании даже говорить на тему повышения социальных стандартов», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Он также отметил то, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна инициировать создание рабочей группы, которая разработала бы реальную величину повышения минимальных заплат и пенсий. «Правящая коалиция и ее лидер ТИМОШЕНКО должны предложить реальную величину повышения минимальных зарплат и пенсий хотя бы с 1 ноября, не ожидая принятия эфемерного бюджета на 2010 год», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

«Понятно, что это не может быть величина, которую предлагает Партия регионов, чтобы не принимать никаких решений. Но понятно, что отмахиваться от этой проблемы вообще также нецелесообразно, поскольку реальная стоимость жизни растет с каждой неделей, а покупательная способность соотечественников падает», - добавил лидер движения «За Украину!».