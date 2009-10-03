Симоненко: левый блок - ответ на вызовы стагнирующего капитализма

Коммунистическая партии Украины рекомендует блоку левых сил на межпартийном съезде выдвинуть единым кандидатом в президенты лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на съезде КПУ.

Кроме того, делегаты съезда приняли единогласно решение о создании левого блока.

Межпартийный съезд левого блока состоится 20 октября в Киеве в Октябрьском дворце. Об этом сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, сообщил первый секретарь Коммунистической партии Украины, лидер левого блока Петр СИМОНЕНКО.

На съезде состоится официальное выдвижение кандидата в Президенты, а также будет определена стратегия левого блока во время президентских выборов.

Лидер Коммунистической партии убежден в досрочном сотрудничестве политических сил, входящих в состав блока левых и левоцентристских сил, не только на президентских выборах, но и во время выборов в органы местного самоуправления и парламентских выборов.

По его словам, создание левого блока, юридическое начало которого положено сегодня на съезде, является важной особенностью кампании по выборам Президента.

Лидер коммунистов отметил, что, инициируя создание левого блока, политические силы, входящие в него, прислушивались к требованиям тысяч людей. П.СИМОНЕНКО убежден, что аккумулирующий эффект создания левого блока может дать этому объединению на порядок больше голосов, чем арифметическая сумма соответствующих показателей каждого из его участников.

«Блок левых сил сможет достойно пройти выборы в органы местного самоуправления и в парламент. Мы идем на выборы, чтобы побеждать», - сказал он.

П.СИМОНЕНКО также отметил, что победа левого блока на президентских выборах сможет радикально изменить ситуацию в стране. «Это своевременный и адекватный ответ на вызовы стагнирующего капитализма», - добавил лидер КПУ.