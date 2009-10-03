Семенюк: продажа ОПЗ - это комедия, разыгранная премьер-министром

Экс-глава Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО намерена в судебном порядке оспаривать итоги аукциона по продаже Одесского припортовово завода.

Об этом сообщается на сайте Соцпартии Украины.

При этом В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО напомнила, что она «прошла 21 судебное рассмотрение, чтобы добиться возвращения в госсобственность «Криворожстали». Она подчеркнула, что в случае продажи Одесского припортового завода «речь идет о политическом заказе, и необходимо выяснить, от кого это заказ исходил, поскольку Юлия ТИМОШЕНКО пошла на открытое нарушение норм закона».

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО подчеркнула, что Ю.ТИМОШЕНКО действовала «вне правового поля», поскольку действует «запрещающий» указ Президента №200», а также есть решение СНБО по этому вопросу.

Она уверена, что ситуация с продажей ОПЗ - это «комедия, разыгранная премьер-министром». «Ну не может проходить приватизация прибыльного объекта на основе «писульки» премьера. Это неправовая основа, и продажа ОПЗ от этого становится «мутной», - добавила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия) ”, ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизацию завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на приобретение ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

ООО «Нортима» намерено обжаловать в суде решение ФГИУ о признании конкурса недействительным.