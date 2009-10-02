Эксперты: у Ющенко нет шансов

Отечественные политические эксперты считают, что нынешний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имеет шансов быть повторно избранным на этот пост.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение они выразили сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя заявление В.ЮЩЕНКО об уверенности в своей победе.

"Такое заявление из уст Президента вполне искреннее – он верит, что выполняет определенную миссию для Украины, которая победит, но, с точки зрения объективного анализа, думаю, второго шанса стать президентом и быть избранным на второй срок сегодня нет”, - сказал директор аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ.

По его словам, на сегодня рейтинг В.ЮЩЕНКО находится в пределах 3% и “не лечится никакими электоральными лекарствами”.

“Общественное мнение достаточно инертно, и за три-четыре месяца, оставшиеся до даты выборов, расшатать его или кардинальным образом изменить невозможно", - уверен он.

Сегодня же, добавил политолог, социологические исследования фиксируют мобилизацию электората вокруг фаворитов будущих выборов - Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА.

Главным месиджем избирательной кампании В.ЮЩЕНКО, по мнению И.ЖДАНОВА, будет критика правительства. Таким образом, заметил он, Президент “фактически будет играть вместе с Партией регионов и исполнять роль оппозиции".

Во втором туре выборов, допустил эксперт, В.ЮЩЕНКО может или открыто поддержать В.ЯНУКОВИЧА, или занять по отношению к нему позицию “дружественного нейтралитета”. Ю.ТИМОШЕНКО, добавил И.ЖДАНОВ, В.ЮЩЕНКО “не будет поддерживать ни при каких обстоятельствах”.

Директор политико-правовых программ Центра им. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО оценил заявление главы государства как демонстрацию готовности “идти до конца, несмотря на свой рейтинг".

Однако эксперт также сомневается, что Президенту удастся победить "с такой девальвацией общественной поддержки".

В свою очередь, председатель правления Лаборатории законодательных инициатив Игорь КОГУТ заметил, что, по сравнению с кандидатами, входящими в двойку самых рейтинговых, “В.ЮЩЕНКО оставит после себя свое наследство в украинской истории". В частности, по его словам, это касается "национальной идентификации украинцев".