В Киеве удивлены, что Медведев не готов к встрече с Ющенко

В Киеве крайне удивлены заявлением пресс-секретаря Президента России Натальи ТИМАКОВОЙ о том, что в Кремле якобы не получали от украинской стороны предложения провести рабочую встречу президентов Украины и Российской Федерации в рамках саммита глав государства СНГ 8-9 октября в Кишиневе.

Об этом УНИАН сообщил источник в дипломатических кругах.

«На самом деле письмо с соответствующим предложением было по дипломатическим каналам направлено Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО его российскому коллеге еще 15 сентября с.г. И, насколько нам известно, оно было оперативно передано в Кремль», - сообщил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что планирует 9 октября встретиться с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ на саммите СНГ, который состоится в Кишиневе. Отвечая на вопросы журналистов, В.ЮЩЕНКО сказал: “Да, встреча состоится, и я буду принимать участие в совещании глав государств СНГ”.

В тот же день пресс-секретарь главы российского государства Н.ТИМАКОВА сказала, что Кремль пока не получал от украинской стороны запросов по поводу проведения встречи президентов России и Украины в рамках саммита глав государств СНГ в Кишиневе 9 октября. "Если говорить об отдельной встрече, то запрос от украинской стороны пока на эту встречу по дипломатическим каналам не поступал. Соответственно пока никаких решений, проработок по этому вопросу нет", - сообщила она журналистам. По ее словам, российская сторона узнала о желании Президента Украины встретиться с Президентом России из СМИ.