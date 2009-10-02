Литвин признал, что Партия регионов переиграла власть?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что в Украине сознательно реализуется сценарий развала государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня на пресс-конференции в Одессе, отвечая на вопрос журналистов.

Председатель парламента обратил внимание на то, что «одни и те же люди, по сути дела, разрушают сегодня остатки парламентаризма в Украине, прикрываясь необходимостью принять закон о повышении социальных стандартов, и при этом не имеют желания его принимать».

В.ЛИТВИН также отметил, что «усилиями тех же политических сил парализована и работа Верховной Рады Автономной Республики Крым», «заблокирована полноценная работа таких конституционных институтов, как Антимонопольный комитет, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, заблокирована возможность решения вопроса о назначениях на такие ключевые должности, без которых нельзя представить полноценное государство: министра финансов, министра иностранных дел, министра обороны».

«И все это делают представители одной политической силы при молчаливом согласии других людей, которые должны были бы стоять на страже Конституции», - заявил он.

По словам В.ЛИТВИНА, поскольку «это приобрело признаки системы, можно утверждать, что сегодня целенаправленно реализуется сценарий разрушения страны, чтобы за бесценок, при остаточной стоимости взять ее в управление». «Это проблема, о которой мы должны говорить, имея в виду ее важность и оценивая перспективы претендентов на президентскую должность, - сказал спикер. - Это правда, которую мы должны видеть, и должны сделать все, чтобы не допустить реализации именно таких сценариев».