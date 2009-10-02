Бютовец признался, что придумал про $5 миллионов за «Героя Украины»?

Генеральная прокуратура, во исполнение поручения Президента Украины Виктора Ющенко, провела проверку по факту публикации в газете «Сегодня» от 8 сентября 2009 года №194 относительно обвинения должностных лиц Секретариата Президента Украины в коррупционных действиях при награждении государственными наградами. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина Ванникова.

В процессе проверки, в частности, были направлены запросы в МВД и СБУ, которые сообщили об отсутствии материалов, касающихся приведенных в статье фактов.

Кроме того, как отмечается в листе и.о. Генпрокурора С.Винокурова, сообщила глава пресс-службы Президента, приглашенный в ГПУ народный депутат Украины Андрей Сенченко объяснил, что предоставленная им журналисту газеты «Сегодня» информация является его личным мнением и он не собирался обращаться по этому поводу в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.

24 сентября Народный депутат от БЮТ Андрей Сенченко зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предусмотрена более прозрачная процедура награждения государственными наградами. На пресс-конференции в УНИАН бютовец, в частности заявил: : "Тяжело сказать (сколько "неофициально" стоит получение той или иной государственной награды), все это делается негласно. Но я, например, знаю одного деятеля кучмовских времен, который через цепь посредников получил награду за 5 миллионов долларов - "Героя Украины".

Нардеп добавил, что к разработке изменений к действующему закону "О государственных наградах Украины" его побуждало то, что "сегодня процедура представления к государственной награде является непрозрачной, а потому вызывает недоверие в обществе, порождает негативные слухи среди населения, а награждение превратилось в инструмент поощрения нужных лиц и своеобразную благодарность за определенные услуги, а иногда - в способ заработка".