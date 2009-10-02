Киевлян ожидает тарифный шок. Об этом журналистам заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя результаты первого заседания рабочей группы по подготовке проекта решения относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Созданная большинством Черновецкого для урегулирования тарифной проблемы рабочая группа в действительности готовит новое шоковое повышение тарифов для населения», - отметил оппозиционный политик.

По информации Дмитрия Андриевского, ни одно из десяти предложений относительно уменьшения тарифного давления на киевлян, которые содержатся в подготовленном им проекте решения, на заседании рабочей группы даже не было рассмотрено. Вместо этого был предложен другой проект, согласно с которым цены на жилищно-коммунальные услуги уже в ближайшее время вырастут в несколько раз, а ответственность за это будет возложена на депутатов.

«Проект коммунальных монополистов поражает своим цинизмом. Не сделав ничего для оптимизации предоставления жилищно-коммунальных услуг, для улучшения их качества, они планируют очередное повышение тарифов на 50% с 1 января 2010 года и в несколько раз – с 1 апреля. При этом точкой отсчета планируется сделать цены, установленные незаконным распоряжением заместителя председателя КГГА, остановленные Кабинетом Министров и обжалованные в суде», - сообщил депутат.

«Предвыборная риторика, которая сегодня сдерживает аппетиты коммунальных монополистов, в начале следующего года сменится шоковой терапией для киевлян. Результативно противостоять ей может только объединение оппозиционных сил, которые должны уже сегодня защищать своих избирателей», - отметил Дмитрий Андриевский.

Напомним, что проектом решения, предложенным Дмитрием Андриевским, было предусмотрено:

- отменить распоряжение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения;

- считать действующими тарифы, которые действовали до 1 июня 2009 года;

- обязать КГГА обеспечить проведение перерасчета и возврат населению излишне оплаченных средств;

- установить мораторий на повышение тарифов до принятия отдельного решения Киевсовета;

- обязать КГГА безотлагательно принять решение об определении исполнителей жилищно-коммунальных услуг и заключении прямых договоров с потребителями;

- провести независимую экспертизу экономического обоснования тарифов;

- обеспечить проведение общественных слушаний по каждому дому.