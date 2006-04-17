Гурвиц инициирует подписание Меморандума

Накануне второго заседания первой сессии Одесского горсовета V созыва новоизбранный мэр Эдуард ГУРВИЦ выступил с инициативой подписания членами депутатского корпуса «Меморандума о сотрудничестве ради достижения общественного согласия и процветания Одессы».

Как передает корреспондент УНИАН, в документе, в частности, говорится: «Стремясь … создать условия для практической реализации программных положений, содержащихся в предвыборных программах городского председателя, политических партий и блоков, представленных в городском совете; обеспечить принятие разумных и взвешенных решений в интересах всех одесситов; использовать Одесский городской совет не как арену политической борьбы и выяснения межпартийных отношений, а исключительно для содействия экономическому и социальному прогрессу нашего города... мы, депутаты горсовета и городской председатель, договорились объединить наши усилия для достижения общественного согласия ради обеспечения достойного уровня жизни каждого одессита».

С этой целью, уточняется в Меморандуме, члены горсовета будут стремиться совместно реализовать следующие программные положения: «обеспечить прозрачность и социальную направленность городского бюджета, увеличить его доходную часть за счет рационального использования коммунальной собственности и повышения эффективности затрат; провести административно-территориальную реформу, обеспечить Одессе статус города-региона; разработать и принять современный генеральный план развития Одессы; создать единую базу земельных ресурсов города; осуществить строительство современных водоочистных сооружений, систем водообеспечения и канализации; создать современную службу коммунального обслуживания населения, провести открытое для общественности реформирование жилищно-коммунальных предприятий; кардинально решить стратегическую проблему обеспечения города теплом, создать современную систему теплоснабжения; разгрузить транспортную сеть города и обновить коммунальный транспорт; построить общегородскую районированную сеть автомобильных паркингов; построить локальные линии скоростных трамваев через северную и южную части города…».

Среди важнейших задач, на решение которых нацеливает Меморандум, также - «реконструкция и строительство новых конечных транспортных узлов для связи южной, северной и западной частей города с историческим центром Одессы, увеличение вдвое объема строительства социального и коммунального жилья в рамках городской программы «Доступное жилье для одесситов», внедрение упрощенной процедуры пакетной регистрации субъектов предпринимательской деятельности; создание заповедной зоны в границах исторической линии «Порто-франко»; создание единого городского рекреационного комплекса вдоль морского побережья Одессы» и др.

В документе подчеркивается, что это многогранные задачи вполне реалистичны, если будут «объединены усилия для формирования эффективной организационной структуры Одесского горсовета, его исполкома, а также «сформированы постоянные комиссии горсовета» с учетом мнений и предложений, поступивших в ходе конструктивного диалога городского головы с депутатами.

Комментируя в интервью УНИАН необходимость принятия Меморандума, Э.ГУРВИЦ, в частности, сказал: «Позади непростые выборы, и одесситы справедливо ждут от всех нас скорейшего начала конструктивной работы. Меморандум позволит свести к минимуму организационный период оформления новой городской власти и даст возможность горожанам с первых дней работы нового совета контролировать, насколько предвыборные программы и обещания соответствуют реальным устремлениям. В неизбежном конфликте личных, корпоративных и общественных интересов приоритет должен быть обеспечен интересам Одессы».

Справка УНИАН. В новоизбранном городском совете Одессы, насчитывающем 120 депутатов, Партия регионов получила 38 мест, Блок Эдуарда Гурвица «Наша Одесса» - 31, Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» - 15, Блок Юлии Тимошенко – 12, «Оппозиционный блок «НЕ ТАК!» - 10, Народный блок Литвина – 8, Социалистическая партия Украины – 6.

За Э.ГУРВИЦА на выборах городского председателя Одессы 26 марта 2006 года проголосовали 54,8% избирателей.