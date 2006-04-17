Тимошенко запретила местным организациям БЮТ соглашения с Партией регионов

Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО направила руководителям избирательных штабов и партийных организаций, входящих в состав блока, телеграмму, которой запрещено сотрудничество с Партией регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в телеграмме в адрес руководителей избирательных штабов и партийных организаций БЮТ в Крыму, областях, городах Киеве и Севастополе Ю.ТИМОШЕНКО обращает внимание на недопустимость каких-либо переговоров о сотрудничестве, поиска поддержки и заключения соглашений с Партией регионов, даже в том случае, если это может привести к переходу фракции БЮТ в оппозицию.

Ю.ТИМОШЕНКО считает недопустимыми заключение каких-либо ситуативных соглашений и общих кадровых голосований с Партией регионов. Она предупредила, что те, кто не будет придерживаться вышеуказанных требований, будут исключены из партии и из фракции БЮТ в советах.