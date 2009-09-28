Тягнибок уже собрал 3,8 млн. грн. на президентскую кампанию

Председатель всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК уже собрал 3,8 млн. грн. на президентскую избирательную кампанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ТЯГНИБОК заявил 27 сентября в Ривне, выступая на многотысячном вече на майдане Незалежности.

По словам лидера ВО «Свобода», партийные активисты уже собрали более 3,8 млн. грн. в поддержку своего кандидата. (Согласно новому законодательству, для регистрации кандидата в Президенты нужно собрать не менее 2,5 млн. грн. – УНИАН).

О.ТЯГНИБОК считает, что ему удастся набрать на президентских выборах не менее 5% голосов избирателей, что станет хорошей политической школой и стартовой площадкой для его команды на парламентские выборы, которые, по его мнению, состоятся раньше определенного срока, – уже в следующем году, после президентских. По его словам, «Свобода», получив определенное количество мест в парламенте, смело публично будет бороться за укрепление украинской независимости и за возвращение народу награбленных олигархами его богатств.

Лидер «Свободы» призвал людей не голосовать за кого-либо из кандидатов, находящихся сегодня у власти, и за так называемых «технических кандидатов», которыми, по его мнению, могут стать председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО, лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК и некоторые другие, которые «сдадут» голоса своих потенциальных избирателей в интересах нынешнего Президента Виктора ЮЩЕНКО или лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

О.ТЯГНИБОК также выразился за необходимость отмены автономии Крыма и особого статуса Севастополя, чтобы таким образом ликвидировать источник постоянной напряженности на полуострове и избежать серьезных угроз государственной независимости Украины со стороны Российской Федерации и военнослужащих ее Черноморского флота.

Кроме того, лидер ВО «Свобода» считает, что первый государственный визит новоизбранный Президент Украины должен осуществить в Кишинев, чтобы нейтрализовать намерения Румынии относительно Украины и сделать невозможным вхождение в ее состав вместе с Молдовой украинских земель в Приднестровье.