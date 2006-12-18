Янукович объяснил, что надо делать с чувствительной женщиной

Экономика, как женщина, требует бережного обращения, уверен Премьер-министр Украины Виктор Янукович.

Об этом он сообщил в своем выступлении в ходе ІІ заседания совета Федерации профсоюзов Украины.

Премьер сказал: «Мы с вами знаем, что с неба ничего, как в каждой семье, у каждого человека, так и в нашем государстве – не падает. Деньги нужно зарабатывать. И экономика – это очень чувствительная такая женщина, за которой нужно... ухаживать... успевать нужно».

В. Янукович подчеркнул, что для того, чтобы экономика работала, «нужно подходить к этому механизму очень и очень внимательно, осторожно и, как говорят, с большой любовью».

Обком со ссылкой на Лигу