Янукович объяснил, что надо делать с чувствительной женщиной
15:41, 18 декабря 2006Политика
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Премьер выступил на заседании ФПУ
Экономика, как женщина, требует бережного обращения, уверен Премьер-министр Украины Виктор Янукович.
Об этом он сообщил в своем выступлении в ходе ІІ заседания совета Федерации профсоюзов Украины.
Премьер сказал: «Мы с вами знаем, что с неба ничего, как в каждой семье, у каждого человека, так и в нашем государстве – не падает. Деньги нужно зарабатывать. И экономика – это очень чувствительная такая женщина, за которой нужно... ухаживать... успевать нужно».
В. Янукович подчеркнул, что для того, чтобы экономика работала, «нужно подходить к этому механизму очень и очень внимательно, осторожно и, как говорят, с большой любовью».
Обком со ссылкой на Лигу
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