Тимошенко проводит экстренный политсовет

В центральном офисе БЮТ под председательством Юлии ТИМОШЕНКО проходит экстренное заседание политического совета блока, на котором рассматривается вопрос позиции Блока Юлии Тимошенко в ситуации, сложившейся с формированием коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины V созыва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по результатам заседания политсовета состоится пресс-конференция Ю.ТИМОШЕНКО. О времени и месте проведения пресс-конференции будет сообщено дополнительно.