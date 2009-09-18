Черновецкий освободил от платы за землю киевских олигархов?

Вместо выполнения бюджета и поисков эффективных путей выхода из кризиса, Черновецкий и его команда освобождают от платы за землю олигархов и раздают зеленые зоны Киева. Об этом в интервью журналистам заявил один из лидеров Блока Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

По словам Андриевского, в условиях катастрофического недовыполнения бюджета вчерашняя сессия Киевсовета освободила от платы за землю десяток коммерческих структур.

«При том, что доходная часть бюджета за семь месяцев выполнена только на треть, а недовыполнение поступлений по статье «плата за землю» составляет около 300 миллионов гривен, депутаты, которые поддерживают Черновецкого, предоставили льготы по уплате земельного налога десяткам предприятий», - отметил оппозиционный политик.

«Особенно циничным является то, что такие налоговые льготы прикрываются демагогичными заявлениями о поддержке благотворительных организаций. Вместо того, чтобы в условиях кризиса пересмотреть структуру поступлений в бюджет, антикиевский Киевсовет освобождает от налога на землю на 99% такие предприятия, как Киевский ипподром, ОАО «Киевспецтранс», на 90% - ОАО «Веркон», ОАО АТП №5 и тому подобное», - сообщил Андриевский.

«Более того, освобожденные от налога на землю предприятия Управления ритуальных услуг повышают для киевлян цены на свои услуги. То же касается ОАО «Киевмлын», - сказал политик.

64 промэрскими голосами на вчерашней сессии внесены многочисленные изменения в Генеральный план и Программу комплексного развития зеленой зоны г. Киева. В то же время вопрос отмены заоблачных коммунальных тарифов, которого требуют сотни тысяч киевлян, даже не был внесен в повестку дня.

«Вчерашняя сессия Киевсовета в который раз доказал: интересы киевлян депутатов Черновецкого не волнуют. Главное для них – распределение земель, имущества и бюджетных средств», - отметил Андриевский.