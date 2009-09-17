В Польше отметили 70-ю годовщину агрессии СССР

В Польше сегодня состоялись мероприятия к 70-й годовщине военной агрессии СССР, когда 17 сентября 1939 года восточную часть страны, ныне входящую в состав Украины, заняли советские войска.

Как передает корреспондент УНИАН, в официальных мероприятиях, которые состоялись в Ольштыне, принял участие Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ.

Л.КАЧИНСКИЙ в своем выступлении назвал вхождение советских войск в Польшу «агрессией, которая подавила сопротивление в борьбе с гитлеровцами и изменила карту тогдашней Европы».

Глава Польского государства также назвал «геноцидом» расстрел в Катыни пленных польских офицеров советским НКВД весной 1940 года. «Катынское преступление нельзя называть по-другому, как геноцид», - сказал Л.КАЧИНСКИЙ, слова которого цитирует пресс-служба главы государства. Польский Президент напомнил, что жертвами этого преступления стали более 30 тыс. человек. «Без суда, без всяких обвинений было решено их убить», - сказал, он и призвал отметить память этих невинно погибших людей. Л.КАЧИНСКИЙ напомнил, что НКВД расстрелом польских офицеров ликвидировал тогдашнюю польскую интеллигенцию.

Президент также открыл памятную доску жертвам Катынского преступления и посадил дуб в Аллее жертвам Катыни на территории университетского городка Варминского-Мазурского Университета в Ольштыне.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября представители власти и оппозиции в Сейме Польши после длительных споров согласились в специальном заявлении по поводу 17 сентября 1939 года назвать вхождение советских войск «агрессией», а расстрел польских офицеров в Катыни «военным преступлением, имеющем признаки геноцида».

Заявление планируют принять 23 сентября.

Справка УНИАН. Представители нынешних властей Польши и РФ во время мероприятий по случаю 70-й годовщины начала Второй Мировой войны, которые состоялись в Гданьске 1 сентября, представили разные версии главных причин начала войны.

Поляки однозначно считают главной причиной заговор нацистской Германии и сталинского СССР в пакте Молотова-Риббентропа, согласно которому Советский Союз 17 сентября ввел свои войска в Польшу.

В то же время россияне отмечают, что настоящей причиной начала Второй Мировой войны является «унизительный» для немцев Версальский договор, уступки западных государств Гитлеру, в частности, молчаливое согласие на присоединение немцами Австрии и “расчленение” в 1938 году Чехословакии.

В конце августа 2009 г. российские историки, публицисты и представители официальных властей заявляли в медиа о том, что Польша активно сотрудничала с гитлеровской Германией в 1930-х годах и планировала совместно с ней напасть на СССР. В Польше называли эти заявления «провокационными» и такими, которыми пытаются «отбелить» пакт Молотова-Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией 1939 года.