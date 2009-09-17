Тимошенко продаст ОПЗ, несмотря на запрет Ющенко

Приватизация ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года – несмотря на Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о приостановлении действия положений постановления Кабинета министров Украины, которыми предусмотрено проведение приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО журналистам в Житомире.

Премьер подчеркнула, что приватизация предприятия происходит не по решению правительства, а согласно решению Фонда государственного имущества Украины.

«Вся процедура проходит на основании решений не правительства, а Фонда госимущества. А решения Фонда госимущества не могут быть ветированы, отменены, остановлены, приостановлены. И поэтому я хочу обратиться ко всем инвесторам мира, поскольку более 10 мировых компаний зарегистрировались для получения права быть инвестором этого предприятия. Я хочу обратиться к ним, чтобы они спокойно принимали участие в приватизации… Приватизация ОПЗ пройдет 29 сентября», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что приватизацию ОПЗ поддерживают трудовой коллектив завода, его руководство и профсоюзы. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что приватизация предприятия входит в совместную программу действий Международного валютного фонда и Украиной, и ранее Президент не возражал против его приватизации. «Уже давным-давно, в том числе и указами Президента, было принято решение о привлечении на прозрачных и конкурентных условиях инвесторов на Одесский припортовый завод», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ФГИУ 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. С начала объявления конкурса по продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в АМК обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом от 17 сентября № 747/2009 приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Согласно документу, свое решение Президент мотивирует тем, что данное положение постановления правительства противоречит п. 24 ч. 2 ст. 5 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности» и постановлению Кабмина от 23 декабря 2004 года № 1734 «Об утверждении перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства»), которыми за ОПЗ закрепляется статус объекта, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности государства.