Ющенко запретил Тимошенко продавать Одесский припортовый

Президент Виктор Ющенко остановил действие распоряжения Кабинета министров № 1517-р от 3 декабря 2008 года об утверждении перечня компаний, госпакеты акций которых подлежат продаже в 2009 году. Напомним, что этот документ, подписанный Юлией Тимошенко, в частности предусматривал продажу государственного пакета акций открытого акционерного общества «Одесский припортовый завод».

Соответствующий указ президента № 747/2009 "О приостановлении действия положения распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2008 года № 1517-р" обнародован сегодня на официальном сайте главы государства.

По мнению Ющенко, «Одесский припортовый завод» имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, поэтому решение относительно приватизации госпакета акций предприятия (при отсутствии государственной программы приватизации, адекватной современному уровню развития общественных отношений), не отвечает интересам национальной безопасности в сфере приватизации.

Напомним, что вчера Антимонопольный комитет Украины заявил о завершении приема заявок для участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод». «13 заявок поступило в АМК. Они являются необходимой составляющей конкурсной заявки в ФГИУ. Больше чем 13 уже не будет», - сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Парфененко.

По его словам, спектр компаний, которые выразили желание принять участие в приватизации ОПЗ, «очень интересный».

Д.Парфененко уточнил, что заявки поступили как от отечественных инвесторов, так и от компаний из России, Европы, Ливии и Грузии.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 15 июля с.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). Стартовая цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. По данным ФГИУ, с начала объявления конкурса по продаже ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ), по состоянию на 11 сентября, в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратились 12 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южне, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.