У Ющенко говорят, что в бюджет-2010 уже заложены проблемы Нафтогаза

В поданном проекте закона о государственном бюджете Украины на 2010 год не решается проблема разбалансированности финансов НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК на пресс-конференции.

"Мы ничего не делаем для того, что сбалансировать НАК "Нафтогаз Украины"… С самого начала мы закладываем дефицит НАК", - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, заложенных в госбюджете 6,5 млрд. грн. на компенсацию разницы в тарифах на газ недостаточно.

В Секретариате Президента считают, что даже если ситуация будет оставаться на сегодняшнем уровне, то для компенсации разницы в тарифах необходимо около 9,6 млрд. грн.

В случае, если цены на газ для теплокоммунэнерго будут повышены на 20%, сумма компенсации должна быть на уровне 8,6 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины предлагает предусмотреть в государственном бюджете 2010 года 6,5 млрд. грн. для НАК «Нафтогаз Украины» в счет компенсации разницы в тарифах на газ.