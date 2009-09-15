Литвин ждет борьбы не на жизнь, а на смерть

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует ожесточенное противостояние во время президентской кампании.

«Борьба на этих президентских выборах будет не на жизнь, а на смерть. В зависимости от того, каким будет расклад сил перед вторым туром выборов, вот тогда начнется настоящее противостояние. И тогда будут вступать в действие другие сценарии. Поэтому нужно учесть все, чтобы не допустить непредсказуемого развития событий», - заявил В.ЛИТВИН на пресс-конференции в Черновцах, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно возможного развития президентской избирательной кампании.

По словам В.ЛИТВИНА, в этой кампании ставки «не менее высокие», чем на прошлых выборах Президента в 2004 году. По мнению председателя ВР, каждая из сторон, «у которых есть определенный вес, соответствующие возможности и сферы влияния, не захочет согласиться с поражением. Но двух президентов Украины быть не может. Кто-то обязательно должен выиграть, а все остальные – проиграют».

В то же время В.ЛИТВИН предостерег кандидатов в президенты от возможного искушения не победить, а «сделать выборы под себя, обеспечив себе всеми путями необходимый результат».

«Одна из причин того, почему я имею основания так думать, это желание сейчас разогнать Верховную Раду Украины. А парламент - это единственный институт, который может выступать предохранителем от разного вида злоупотреблений и может давать соответствующие публичные оценки. Если не будет такого института, то можете представить себе, каким может быть развитие событий», - сказал он.

«Если бы в 2004 году не было Верховной Рады, то не трудно спрогнозировать, в каком направлении могла бы развиваться ситуация в Украине. А то, что сейчас делается под громкими призывами защитить народ – так сегодня его защитят на уровне бумажек, завтра найдут другой метод обмана. Это такой курс определенных политических сил. Я хочу предостеречь такие силы – если сегодня ты планируешь дезорганизацию работы Верховной Рады, то завтра, возможно, придется обращаться к ней», - добавил В.ЛИТВИН.