Литвин разводит руками: после КС - уже «небесная канцелярия»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что решение Конституционного Суда о признании неконституционным закона о парламентских временных следственных комиссиях может остановить их работу.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черновцах, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

В.ЛИТВИН заметил, что для него такое решение КС было «ожидаемым и прогнозируемым». По словам спикера, «конечно, были определенные основания для обжалования этого решения», хотя лично он не рассчитывал, что «в целом закон будет признан неконституционным».

«После того, как я ознакомлюсь с мотивировочной частью Конституционного Суда, можно будет по этому поводу выразить свое отношение. Однако уже сейчас понятно, что все решения КС можно обжаловать лишь в «небесную канцелярию», и они подлежат выполнению», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, решение Конституционного Суда относительно закона о ВСК ВР «в известной степени, приведет к тому, что нужно будет откорректировать деятельность ВСК, и тот ход, которые набрали наши следственные временные комиссии, будет остановлен. Я не исключаю того, что это даже может привести к игнорированию работы комиссий со стороны лиц, в отношении которых комиссии будут проводить соответствующую работу».

Вместе с тем В.ЛИТВИН убежден, что решение КС о признании неконституционным закона о Временных следственных комиссиях парламента дает основания для ключевого вывода о том, что власть в Украине окончательно разбалансирована.

«Нет диалога, а, следовательно, нет принятия общих согласованных решений, и мы все больше становимся свидетелями и участниками процесса, когда Конституционный Суд выступает арбитром не только в оценке соответствия законов Конституции, но и в дискуссиях, которые идут между институтами и ветвями власти», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины 10 сентября признал полностью неконституционным закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». В решении суда отмечается: «Следовательно, отсутствие под текстом закона, принятого по результатам повторного рассмотрения, надлежащей даты и подписи председателя ВР, является нарушением установленной частью 4-ю ст. 94 Конституции Украины процедуры вступления им в действие, что, в соответствии с частью 1 ст. 152 Конституции Украины, является основанием для признания закона неконституционным полностью».