Тимошенко надеется в конце года собрать налоги с госмонополий

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предполагает, что размер дефицита бюджета по итогам 2009 года может превысить заложенные в Госбюджете-2009 2,96% и достигнуть 5% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на презентации проекта Госбюджета на 2010 год в Украинском доме.

«Безусловно, мы не выйдем по факту выполнения бюджета с показателем 2,96%. Максимум, на что мы будем выходить, так как я это сейчас ощущаю и так как мы планируем, – это до 5%… Возможно, будет меньше, если успешно проведем в конце года оплату налогов в бюджет от государственных монополий – возможно, дефицит будет на том же уровне, который мы планировали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что даже увеличение дефицита до 5% является «допустимым показателем» для мировой экономики.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в 2009 году в Украине дефицит бюджета заложен и ожидается на значительно меньшем уровне, чем в других странах.

Она привела пример США и Россию, где дефицит бюджета 2009 года ожидается на уровне 13,5% и 7,5% соответственно.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 239,215 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 267,677 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.