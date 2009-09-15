Какие зарплаты получает руководство Нацбанка
09:32, 15 сентября 2009Политика
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Томенко назвал в эфире
|Николай Томенко
Об этом в эфире канала ICTV заявил вице-спикер парламента Николай Томенко (БЮТ).
"Мне из одного финуправления передали: первый заместитель главы Нацбанка Анатолий Шаповалов за три месяца получил 299,6 тысяч гривен", - отметил он.
"То есть заместитель главы Нацбанка получает 100 тысяч гривен в государственном учреждении. Это в почти в 10 раз больше, чем руководители Верховной Рады или депутаты", - отметил Томенко.
Как известно, ранее регионал Нестор Шуфрич заявил, что зарплата главы Нацбанка Владимира Стельмаха составляет 130 тысяч гривен.
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