Ющенко перетасовал Управление госохраны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО произвел кадровые ротации в Управлении государственной охраны.

Глава государства назначил Михаила БОНДАРЧУКА заместителем начальника Управления государственной охраны Украины по материально-техническому обеспечению, уволив с этой должности Петра ДМИТРЕНКО.

Также Президент назначил Сергея КУЛИКА и Владимира КРИВЕНКО заместителями начальника Управления государственной охраны Украины, уволив с этих должностей Ивана БАБИЧА и Валерия КЛЕВЧУКА.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.