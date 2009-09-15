Ющенко перетасовал Управление госохраны
09:19, 15 сентября 2009Политика
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Обнародованы указы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО произвел кадровые ротации в Управлении государственной охраны.
Глава государства назначил Михаила БОНДАРЧУКА заместителем начальника Управления государственной охраны Украины по материально-техническому обеспечению, уволив с этой должности Петра ДМИТРЕНКО.
Также Президент назначил Сергея КУЛИКА и Владимира КРИВЕНКО заместителями начальника Управления государственной охраны Украины, уволив с этих должностей Ивана БАБИЧА и Валерия КЛЕВЧУКА.
Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.
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