Пинзеник сказал, до каких пор топор будет висеть над Украиной

Вторая волна мирового финансового кризиса почти не зацепит Украину. Самая большая угроза Украины - дефицит Госбюджета, для покрытия которого НБУ может проводить дополнительную эмиссию гривни. Такое мнение высказал экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник в утреннем эфире «5 канала».

В частности, он сказал: "По моему мнению, следует бояться не второй волны мирового кризиса. Она уже нас зацепить почти не может. В меньшей мере зацепит. Для нас и так закрыты международные финансовые рынки - мы уже год не можем привлечь там средства. Больший риск несет не эта волна кризиса мирового, а внутренние факторы, которые начинают действовать. Самая большая угроза Украины - это дефицит бюджета".

По оценкам экс-министра, бюджет получит в этом году в общий фонд 150 миллиардов гривен, а потратить хотят почти в 2 раза больше. "Возникает простой вопрос - что будет с источником финансирования таких расходов, если на входе столько нет?... Возникает простой вопрос - где взять деньги? Сколько Украину будет удерживать Международный Валютный Фонд? И в каких размерах? Я утверждаю, что в таких масштабах содержания не будет. Именно дефицит бюджета был причиной тех проблем, которые пережила Украина в 90-ые годы. До той поры, пока страна не избавится от "воздушных" денег, всегда топор будет занесен над Украиной. Страна должна оставить попытки жить иллюзиями", - резюмировал политик.