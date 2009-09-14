Черновецкий более дешевые тарифы на ЖКУ компенсирует дорогим хлебом?

В ситуации, когда государство готово предоставить производителям дешевую муку из аграрного фонда, цена хлеба для населения должна не расти, а уменьшаться. Об этом в интервью журналистам заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Сегодня Государственный аграрный фонд готов продавать производителям хлеба муку по 2008 гривен за тонну. Однако киевские монополисты закладывают значительно цену выше – свыше 2400 гривен за тонну. В результате искусственно завышается себестоимость продукции и возникают слухи об убыточности хлебного производства, а монополисты получают сверхдоходы за счет простых киевлян», – сказал оппозиционный депутат.

«Рост стоимости хлеба сильнее всего ударит по социально незащищенным слоям населения. Ведь в их продуктовой корзине хлеб и хлебобулочные изделия занимают почти 40%», - отметил политик.

По мнению Андриевского, пятипроцентное подорожание хлеба в Киеве удивительным образом совпало с временной коррекцией коммунальных тарифов.

«Странное совпадение, но именно в это время Черновецкий выдает распоряжение об уменьшении тарифов на жилищно-коммунальные услуги также на 5%. И за хлебной отраслью, и за жилищно-коммунальными услугами в Киеве стоят одни и те же лица. Уверен, временное уменьшение стоимости жилищно-коммунальных тарифов они компенсируют подорожанием хлеба», - отметил политик.