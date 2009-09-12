Симоненко: левые в понедельник создадут единый блок

В понедельник представители левых партий подпишут документы о создании единого левого блока на будущих выборах. Об этом сегодня заявил лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО, находясь в Луганске на праздновании Дня города.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, речь идет о соглашении и декларации о намерениях, а также общей политической программе.

П.СИМОНЕНКО при этом отметил, что “представители не всех левых партий согласны на объединение”. "Пока еще остаются личные амбиции у "прогрессистов" и у социалистов. Но проблемы левого движения - это не проблемы Компартии. Это именно трудности социалистов и тех, кто откололся от них. И вот эти внутренние противоречия и мешают им объединиться”, - считает лидер коммунистов.

Он сообщил, что на этой неделе проводил переговоры с представителями левых партий и предложил им начать с чистого листа. “Мы, коммунисты, хотим показать украинцам, что в стране ответственные политики есть. И если кто-то не подпишет соглашение, это будет их личный выбор и судьба", - отметил П.СИМОНЕНКО.

"Сегодня каждый должен для себя определить - так дальше жить нельзя. Жить на мусорнике, не имея возможности обеспечить себя, своих детей или пожилых родителей. Если кто-то согласен с такой жизнью - остается только идти и по-рабски голосовать за того, за кого от тебя требуют. Если же не согласен - тогда нужно на будущих выборах положить конец 18-летнему эксперименту над украинцами. Я считаю, что это реально”, - сказал лидер КПУ.

По его словам, коммунисты предлагают другую систему. “Сегодня левые объединяются. Объединенным левым блоком мы даем понять, что есть реальная политическая сила, которая берет на себя ответственность за эти изменения”, - отметил П.СИМОНЕНКО.